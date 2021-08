Lille steekt PSG zonder vedetten Mbappé, Neymar en Di María opnieuw de loef af

Lille is het nieuwe seizoen begonnen waar het de vorige jaargang geëindigd was: met een prijs. De regerend kampioen van Frankrijk was zondag te sterk voor Paris Saint-Germain in de strijd om de Supercup: 1-0.

Bij het zien van beide opstellingen was al duidelijk dat uit het treffen in Tel Aviv weinig conclusies getrokken kunnen worden met het oog op de komende Franse titelstrijd. Daarvoor ontbraken te veel grote namen, met name bij PSG.

Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos; allen waren afwezig. Georginio Wijnaldum begon op de bank, net als Xavi Simons. Lille moest het doen zonder Renato Sanches en Zeki Celik, Botman was wel gewoon van de partij.