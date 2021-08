Britse baanrenners met 'gepikt' Hollands ontwerp van start? 'We willen erkenning'

Het was even schrikken voor Alex Bok en Richard McAinsh, de oprichters van het fietsmerk Kú Cycle, toen ze in 2019 de presentatie zagen van de nieuwe olympische fiets van de Britse baanwielrenploeg. De voorvork van deze fiets leek namelijk wel heel erg op het ontwerp waarvoor McAinsh in 2016 patent had aangevraagd.

Met veel bombarie en een gelikt filmpje werd de fiets van de Britse ploeg in 2019 gepresenteerd. Hiermee moest in Tokio een inhaalslag worden gemaakt op de concurrentie. De mediacampagne schoot bij Bok en zijn bedrijf in het verkeerde keelgat. Dit konden ze niet zomaar aan zich voorbij laten gaan.

"McAinsh is normaal de rust zelve, maar dat veranderde toen hij de foto's zag van de Britse fiets. Ik heb hem niet eerder zo boos gezien. Hij heeft zoveel tijd en energie in dit ontwerp gestopt. Dat doet gewoon pijn en daar mogen wij dan wel iets van zeggen", zegt Bok in gesprek met de NOS.

Bok: "We hebben ons drie jaar het snot voor de ogen gewerkt om deze fiets op de markt te krijgen. Bij de triatlon behalen we er al enorme voordelen mee. De sporters zagen de windweerstand tussen de vijf en tien procent afnemen."

"We willen dat mensen weten wie nou wie volgt. We willen eigenlijk zeggen: dit is een stukje Nederlandse techniek. Hierin zullen we onszelf absoluut beschermen en verdedigen als anderen claimen dat dat van hen is."

Erkenning

Uit een onderzoek dat Bok en zijn advocaten deden bleek dat de patentaanvraag van het Britse team in maart dit jaar werd afgewezen. Het zat namelijk te dicht tegen het patent van Kú Cycle aan.

In eerste instantie wilde Bok de zaak al in Tokio aankaarten, maar het patent geldt alleen in Europa en Amerika. "We moeten dus nog even geduld hebben. Daarbij is het ook wel een flinke inbreuk op de Britse sporters en dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar hier is het laatste woord nog niet over gesproken."

Het gaat Bok vooral om erkenning. "Het is ons niet te doen om dramatiek te creëren. Maar wel om ons patent te verdedigen. En voor de Olympische Spelen in Parijs over vier jaar kan het ook heel interessant zijn. Maar dan hopen we dat de Nederlandse ploeg kan profiteren van onze techniek."

Volgens het merk Hope and Lotus is het concept van de bewuste voorvork van het Britse team zelf. De Britse ploeg reageerde vooralsnog niet op de zaak.