De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Op maandag komen er opnieuw meerdere Nederlanders kanshebbers op een gouden medaille in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Wie alles wil zien, zal op tijd het bed uit moeten.

Om 02.47 uur loopt Sifan Hassan in de series van de 1.500 meter. Om half vier beginnen de series op de 200 meter, met om 03.38 uur Dafne Schippers en veertig minuten later Jamile Samuel (04.18 uur).

Daarna is het even wachten op Nadine Visser, die om 04.50 uur voor een medaille gaat in de finale van de 100 meter horden.

Voor de spannende medal race in de 49er FX-klasse hoeft de wekker minder vroeg gezet te worden. De slotrace begint om 07.33 uur. Annemiek Bekkering en Annette Duetz kunnen de olympische titel veroveren, maar de verschillen in het klassement zijn klein.