VS, VK en Israël beschuldigen Iran openlijk van aanval op olietanker, Teheran ontkent

De Israëlische premier Bennett en de Britse en Amerikaanse ministers van Buitenlandse hebben allemaal Iran aangewezen als dader van een aanval op een olietanker bij Oman. Iran ontkent echter alle betrokkenheid en noemt de beschuldigingen ongegrond.

Donderdagavond werd de olietanker Mercer Street getroffen door een explosie. Bij de aanval kwamen twee bemanningsleden om, één uit Roemenië en een uit het Verenigd Koninkrijk. Het schip is van een Japanse eigenaar en vaart onder Liberiaanse vlag, maar wordt geëxploiteerd door een Britse rederij, die eigendom is van een Israëlische miljardair.

Vanaf het voorjaar zijn er meerdere explosies geweest op schepen die een link hebben met Israël in de Golf van Oman, de Arabische Zee en de Indische Oceaan. Niet eerder vielen daarbij ook dodelijke slachtoffers. Ook bij vorige aanvallen werd naar Iran gewezen.

'Boodschap sturen aan Iran'

Volgens Israël, het Verenigd Koninkrijk en de VS werd de aanval ditmaal uitgevoerd met een drone, die een gat in romp veroorzaakte. "De Iraniërs die met een onbemand vliegtuig de Mercer Street hebben aangevallen, hadden de intentie een Israëlisch doelwit te raken", reageert de Israëlische premier Bennett nu.

"Het misdadige gedrag van Iran is niet alleen een gevaar voor Israël, maar ook voor de wereldwijde vrijheid van scheepvaart en internationale handel", voegde hij toe. Bennett dreigt met vergelding: "We weten in ieder geval hoe we op onze eigen manier een boodschap naar Iran moeten sturen." In april was er ook een explosie op een Iraans schip, mogelijk als vergelding van Israël.

De Britten reageren bij monde van minister Raab van Buitenlandse Zaken: "Het VK veroordeelt deze onwettige en zinloze aanval. Wij geloven dat dit een gerichte aanval was van Iran en een duidelijke overtreding van het internationaal recht."

De Amerikaanse minister Anthony Blinken van Buitenlandse Zaken veroordeelt de aanval ook en zegt met overheden in de regio en elders te overleggen over "een gepaste reactie".

Ongefundeerde beschuldigingen

De twee hoogste militairen van Israël en Iran hebben ook contact gezocht met elkaar. In een statement van het Israëlische leger staat dat ze "recente ontwikkelingen in de regio en gezamenlijke uitdagingen met betrekking tot beide landen" hebben besproken.

Iran wijst alle aantijgingen van de hand: "Het is niet voor het eerst dat het zionistische regime dat Jeruzalem bezet zulke ongefundeerde beschuldigingen heeft geuit tegen de Islamitische Republiek Iran", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Wie wind zaait, zal storm oogsten."