Feyenoord kan weer geen potten breken en speelt in 120 minuten gelijk tegen ADO

Donderdag ontsnapte Feyenoord in de Conference League aan een blamage tegen het modale FC Drita uit Kosovo (3-2). Leroy Fer was toen één van de hoofdrolspelers in negatieve zin, met een wankel optreden als centrumverdediger. Tegen ADO stond de 31-jarige Fer weer op het middenveld.

Feyenoord heeft drie dagen na de zwakke vertoning in Europa opnieuw geen indruk kunnen maken. Een saai oefenduel met ADO Den Haag, dat naar de Keuken Kampioen Divisie is gedegradeerd, eindigde na 120 minuten in 1-1.

Het doelpunt van Feyenoord viel in het derde van vier kwarten van elk een half uur. Róbert Bozeník benutte een strafschop nadat Marouan Azarkan was neergelegd. In het laatste kwart maakte Yahya Boussakou gelijk namens ADO.

Feyenoord speelt donderdag in Zwitserland tegen FC Luzern de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League. De return is op 12 augustus in De Kuip.