Vrienden voor het leven delen het goud: 'Dit gaat verder dan vriendschap'

Een jump-off of het goud delen? De vrienden kozen in Tokio voor het laatste: allebei goud. Huilend vlogen ze elkaar in de armen.

Even later dook hij ook nog eens in de armen van Lamont Marcell Jacobs, die de olympische titel op de 100 meter pakte en tot nu toe voor de grootste atletiekstunt op de Spelen zorgde.

Weg olympische droom, weg motivatie. Na zijn herstel kreeg Tamberi hulp van Barshim, die twee jaar geleden voor eigen publiek in Qatar de wereldtitel veroverde, om de lange weg terug naar de top af te leggen. De ontlading volgde zondagavond in Tokio, waar ze na mislukte sprongen moesten bepalen wat er verder zou gebeuren.

De afspraak tussen Barshim en Tamberi kwam zondag niet helemaal uit de lucht vallen. De twee zijn goede vrienden, wat teruggaat naar 2016. In jaar dat was Tamberi in grootse vorm, ging over 2,39 meter. Hij was een belangrijke medaillekandidaat in Rio de Janeiro. Daar ontbrak hij echter omdat hij zijn enkel brak in Monaco.

Sinds 2014 hebben springers de keuze: springen om één winnaar aan te wijzen of de hoofdprijs delen. Barshim wendde zich tot een official met de vraag: "Krijgen we dan allebei goud?" Dat was zo, bevestigde de official. "Dan zijn we allebei olympisch kampioen", zei hij tegen zijn Italiaanse tegenstander. Die kon zijn geluk niet op.

"Ik deel met niemand een medaille, maar wel met Barshim", zei Tamberi na afloop voor NOS-microfoon. "We zijn allebei geblesseerd geweest, we weten hoe moeilijk het is. Hoogspringen is een technische discipline, die mentaal en fysiek heel veel vraagt. Het is zo moeilijk lang een hoog niveau vast te houden. Dit is prachtig. Dit gaat verder dan vriendschap", reageerde Barshim.