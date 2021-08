Verstappen: 'Ik word er gewoon weer afgekegeld door een Mercedes-auto'

Max Verstappen heeft er flink de pest in dat hij door toedoen van een Mercedes opnieuw averij in het kampioenschap heeft opgelopen. "Ik word er uiteindelijk gewoon weer afgekegeld door een Mercedes-auto", mopperde Verstappen tegen Ziggo Sport.

De schade was dus letterlijk en figuurlijk enorm voor Red Bull. "Het is enorm klote dat je twee races na elkaar zo veel pech hebt. Ik had zo veel schade, ik kon niks meer", zei Verstappen, die in de vorige race op Silverstone door Lewis Hamilton van de baan werd getikt.

Verstappen besefte daarna dat hij een anonieme race reed, maar dacht niet aan stoppen en werd uiteindelijk tiende (goed voor één WK-punt). "Het is altijd beter om dat punt te pakken", benadrukte hij. "Ik probeerde er nog het beste van te maken. Als je nog een hele auto hebt, dan probeer je nog naar voren te vechten, maar dit was enorm lastig."

Zomerstop

Het Formule 1-circus begint nu aan de zomerstop voordat het seizoen op 29 augustus wordt vervolgd met de Grand Prix van België, een week later volgt de Grand Prix van Nederland. "Ik had liever op een andere manier de vakantie ingegaan, maar niks is verloren. Dus we blijven gewoon aanvallen", aldus Verstappen.