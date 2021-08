Sjevtsjenko stopt als bondscoach Oekraïne: 'Het was hard werken'

Andrej Sjevtsjenko vertrekt als bondscoach van Oekraïne. De oud-international maakte zijn afscheid bekend op Instagram. Sjevtsjenko: "Ik heb er vijf jaar op zitten bij de nationale ploeg. Het was hard werken, maar we hebben bewezen dat we in staat zijn modern voetbal te spelen."

Het contract van Sjevtsjenko liep zaterdagavond af. De voormalige topspits van Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea trad in 2016 in dienst bij Oekraïne, dat in de groepsfase van het EK nog met 3-2 verloor van Oranje, maar wel de kwartfinales haalde. Daarin werd met 4-0 verloren van Engeland.

"We hebben laten zien dat ons voetbal competitief, productief en boeiend kan zijn", stelt de 44-jarige Sjevtsjenko.