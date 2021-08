Ocon wint krankzinnige GP Hongarije, Verstappen verliest WK-leiding aan Hamilton

De GP in Hongarije kende een zeer chaotisch start. Valtteri Bottas, teamgenoot van Lewis Hamilton, botste na een slechte start achterop de auto van Lando Norris. Door de kettingreactie die daardoor ontstond werd onder anderen Verstappen flink geraakt. Sergio Pérez (Red Bull), Bottas (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) en Lance Stroll staakten de strijd vanwege de opgelopen schade.

Sebastian Vettel (tweede) en Lewis Hamilton (derde) maakten het podium compleet na de tumultueuze race op Hungaroring. Voor Ocon was het zijn eerste overwinning in de Formule 1, de rijder van het Alpine F1 Team stond tot zondag nog maar één keer eerder op het podium.

De Fransman Esteban Ocon heeft zondag voor een daverende verrassing gezorgd door de Grand Prix van Hongarije op zijn naam te schrijven. Voor Max Verstappen was het een slechte dag, want hij werd mede door een botsing aan de start gepasseerd door Lewis Hamilton in het WK-klassement.

Bij de herstart maakten Mercedes en Hamilton, die van poleposition startte, een merkwaardige keuze. Omdat de baan inmiddels was opgedroogd maakten alle teams de beslissing om een stop te gebruiken om de banden te wisselen, alleen Hamilton besloot anders.

'Ben ik laatste?'

De Brit hervatte de race in zijn eentje en koos een ronde later om alsnog naar binnen te gaan. Hierdoor verloor hij zoveel tijd dat hij op de veertiende en laatste plaats kwam te rijden. "Ben ik laatste?", zei de verbaasde Hamilton over de boordradio.

De nummer één en twee van het klassement moesten dus vanuit het achterveld naar voren zien te rijden. Verstappen kon zich uiteindelijk niet mengen in de strijd om de bovenste plaatsen omdat zijn auto te veel schade had opgelopen tijdens de start. Hij eindigde in een voor hem anonieme race uiteindelijk als tiende en pakt slechts één punt.

Hamilton plaatste daarentegen wel een indrukwekkende inhaalrace. Hij reed al snel naar de vijfde plek, maar kreeg toen te maken met Fernando Alonso, de teamgenoot van winnaar Ocon. In een heerlijk gevecht passeerde Hamilton de Spanjaard pas vijf ronden voor het einde.