Bruls: 'Strenger handhaven is fijn, maar privésituaties blijven een uitdaging'

De veiligheidsregio's gaan een nog belangrijkere rol spelen in de aanpak van de verspreiding van het coronavirus, blijkt uit de persconferentie over het coronabeleid van gisteren. Ook krijgen burgemeesters meer ruimte om op te treden. Dat is een goede strategie van het kabinet, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

"De nieuwe maatregelen geven prima instrumenten voor burgemeesters en handhavers om strenger op te kunnen treden", aldus Bruls. "Ook hebben wij liever dat de maatregelen niet landelijk, maar regionaal worden uitgerold, dus we zijn tevreden."

Volgens Bruls zijn er nu genoeg middelen aanwezig om strenger te handhaven, maar blijven er wel uitdagingen over. "Zoals privésituaties: we kunnen niet zomaar binnentreden bij een feestje. Dat is heel moeilijk ingrijpen en met het oog op de relatief veel besmettingen die in privésfeer voorkomen, maken we ons daar wel zorgen over. Daar moeten we het veel meer hebben van communicatie."

Toch heeft Bruls her en der van collega's al geluiden gehoord over een oplossing hiervoor. Zo zouden handhavers bij een overlastmelding ook kunnen controleren of het betreffende huishouden zich aan het coronabeleid houdt. "Stel dat iemand een melding van geluidsoverlast doet bij bijvoorbeeld een feestje, dan kan de handhaver bij dat feestje ook meteen kijken of de coronaregels wel worden nageleefd", legt Bruls uit.