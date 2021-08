Bijna 20 graden in delen Groenland, warmte leidt tot massaverlies ijskap

Groenland heeft de afgelopen week een uitzonderlijke hoeveelheid ijs verloren, blijkt uit onderzoeksgegevens van Deense en Amerikaanse poolonderzoekers. Op dinsdag alleen bedroeg het massaverlies 8,5 gigaton, het dubbele van een gemiddelde zomerdag.

Dat is volgens de onderzoekers voldoende om de gehele Amerikaanse staat Florida of vier keer Denemarken met vijf centimeter water te bedekken. Het is volgens persbureau Reuters het op twee na grootste dagelijkse ijsverlies in Groenland sinds 1950.

De directe oorzaak van het smelten is de hoge temperatuur in delen van Groenland de afgelopen tijd. Woensdag steeg het kwik bij een meetstation aan de kust tot 19,8 graden, de hoogst gemeten temperatuur ooit in de regio.

De dieper liggende oorzaak is de klimaatverandering, zegt hoogleraar polaire meteorologie Michiel van den Broeke van de Universiteit Utrecht. "Het smelten van de ijskap is een normaal weerverschijnsel in de zomer, maar het periodieke ijsverlies wordt door de opwarming van de aarde steeds extremer."