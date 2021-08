Eigenzinnige Hassan zoekt grenzen op met gooi naar drie keer goud: 'Typisch Sifan'

De zware beproeving in het Olympisch Stadion weerhoudt haar er niet van om in Tokio voor een unieke trilogie te gaan. Hassan wil schitteren op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Gekkenwerk?

Gesloopt zag ze eruit na haar serie op de 5.000 meter . De extreme luchtvochtigheid van 95 procent en de hitte in Tokio misten hun weerslag niet op het lijf van de 28-jarige Sifan Hassan, de wereldkampioene op de 1.500 meter en 10.000 meter in 2019.

De records die ze daarna nog liep in aanloop naar Tokio wakkerden het olympisch vuur bij haar nog eens extra aan. Het meisje dat op 15-jarige leeftijd naar Nederland vluchtte is een volwassen vrouw geworden, die haar doelen als atlete blijft bijstellen. Hassan wil bijzondere dingen doen en gaat dat dus doen in Japan.

Ze zocht haar heil in de Verenigde Staten bij de inmiddels geschorste trainer Alberto Salazar. Toen Salazar wegviel, ging ze verder met Tim Rowberry. Op de WK in de hitte van Doha liet ze zien dat alle investeringen niet voor niets zijn geweest. Ze won de nog niet eerder vertoonde dubbel op de 1.500 en 10.000 meter.

Vijf jaar geleden eindigde haar olympische missie in Rio de Janeiro in een deceptie. In de finale van de 1.500 meter finishte ze als vijfde, op de 800 meter bleken de series het veel te vroege eindstation. Hassan brak daarna met haar trainer Honoré Hoedt. Het moest na de gemiste kans helemaal anders richting Tokio 2020, vond de atlete.

Hassan volgt in Japan haar hart, gaf ze zelf zondag aan. De kans dat ze haar hand overspeelt en mogelijk goud of zelfs twee keer goud verspeelt, doet haar niet zoveel. Het is Hassan ten voeten uit. Ze is eigenzinnig, zoekt haar grenzen op, neemt zelf verantwoordelijkheid.

Na haar nederlaag bij de Diamond League in juli in Monaco tegen olympisch kampioene Faith Kipyegon op de 1.500 meter nam ze Hermens in vertrouwen. Ze was niet van plan keuzes te gaan maken. "Ze vertelde dat ze drie afstanden in Tokio ging doen. Haar uitleg was even helder als simpel."

"Ik heb me daar goed op voorbereid, verklaarde ze. En als ze dat zegt, is dat ook zo", aldus Hermens, die er voor het eerst sinds 1972 niet bij is op de Spelen.

Hermens zou op de Spelen van München lopen, maar vertrok na de gijzeling van Israëlische sporters door Palestijnse terroristen. Vier jaar later kwam hij bij de Spelen in Montreal wel in actie. Daarna was hij altijd aanwezig als atletenmanager. "Tokio was veel te lastig. Ik app veel met Sifan, die daar wordt begeleid door Sander Ogink. Hij doet dat al jaren prima."

Droom

Als Hassan iets in haar hoofd heeft, hoeft niemand te proberen haar daar vanaf te brengen. "Dit is haar droom. Dit is waar ze jaren naartoe heeft gewerkt. Zij wil altijd bijzondere dingen doen. Ze heeft een enorme drive", zegt Hermens, die in zijn stal ook de Keniaanse Kipyegon en de Ethiopische Letensenbet Gidey heeft. Dat zijn nu net de grote concurrentes van Hassan op de 1.500 meter (Kipyegon) en 10.000 meter (Gidey).

"Dat is wel een mooie bijkomstigheid", geeft de atletenmanager toe. "In mijn dromen wint Kipyegon goud op de 1.500 meter, Sifan op de 5.000 meter en Gidey op de 10.000 meter."