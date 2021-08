Tussenstand TeamNL: recordaantal medailles van Sydney in zicht

Na negen dagen ligt Nederland op koers om het recordaantal medailles van de Olympische Spelen in Sydney te overtreffen. Tot nu toe behaalde de equipe van chef de mission Pieter van den Hoogenband in Tokio 17 medailles: 4 gouden, 7 zilveren en 6 bronzen.

In Australië in 2000 was er in totaal, na zestien dagen, 25 keer eremetaal.

De zekere medaille voor Nouchka Fontijn is bij het huidige aantal van 17 nog niet meegeteld. Zij bokst vrijdag in de halve finales en is al zeker van brons. Nederland staat momenteel negende in het medailleklassement, net achter Zuid-Korea en Frankrijk, maar voor grote landen als Duitsland, Spanje en Italië.