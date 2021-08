Olympisch toernooi voorbij voor beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen

Voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zit het olympische toernooi erop. De Nederlandse beachvolleyballers verloren zondag in de achtste finales van het Noorse duo Anders Mol/Christian Sorum: 17-21, 19-21.

Vijf jaar geleden in Rio was er nog brons voor de Nederlanders, die de groepsfase in Tokio goed doorkwamen. De eerste twee partijen eindigden in een 2-0 overwinning en alleen de derde partij, tegen de Brazilianen Alison en Alvaro Filho, resulteerde in een nederlaag voor Brouwer/Meeuwsen.

Ook de Noren verloren hun derde groepswedstrijd, maar in een plek om de kwartfinales bleken ze te taai voor Brouwer en Meeuwsen, die zes van de eerste zeven ontmoetingen met Mol/Sorum nog hadden gewonnen. Maar de drie laatste duels met de Scandinaviërs leverden een zege op voor de Noren, die inmiddels de wereldranglijst aanvoeren.

Vroege achterstand

In de eerste set bleek een vroege achterstand al rap te gortig, maar in de tweede set knokten Brouwer en Meeuwsen zich in de partij. Nadat het duo driemaal langszij gekomen was, bleek een nieuw geslagen gat van de 3-voudig Europees kampioen te machtig.