Wit-Russische atlete afgevoerd naar vliegveld na kritiek op coach

De Wit-Russische sprintster Kristina Tsimanoeskaja is tegen haar wil naar het vliegveld van Tokio gebracht om terug naar huis te vliegen. Dat meldt de atlete via berichtendienst Telegram aan persbureau Reuters.

Volgens de 24-jarige sprintster is ze uit het team gezet nadat ze op Instagram kritiek had geuit op haar coaches. Tsimanoeskaja had erover geklaagd dat die haar zonder haar medeweten hadden ingeschreven voor de 4x400 meter omdat ze daar sprinters tekortkwamen. Sommige atletes hadden niet genoeg dopingtests gedaan om mee te mogen doen.

De 4x400 meter is geen afstand waar ze goed in is. Ze is naar de Spelen gekomen om deel te nemen aan de 200 meter op maandag.

Hulp IOC gevraagd

Volgens Tsimanoeskaja kreeg ze vandaag te horen dat ze haar spullen moest pakken en werd ze vervolgens naar het vliegveld gebracht. De hoofdcoach had tegen haar gezegd dat er "een bevel van boven" was gekomen dat ze moest vertrekken.

Het Wit-Russische olympisch comité heeft in een verklaring gezegd dat Tsimanoeskaja op doktersadvies naar huis is gestuurd "vanwege haar emotionele en psychologische toestand".

Het is niet duidelijk wat haar situatie op dit moment is en of ze vandaag toch gedwongen aan boord moet van het vliegtuig dat over een paar uur vertrekt. De Japanse politie wil er niets over zeggen tegen persbureau Reuters. In een videoboodschap heeft de sprintster nu het Internationaal Olympisch Comité om hulp gevraagd.