Na incident in Oss viert Herlings zijn rentree met tweede plaats in MXGP België

Jeffrey Herlings heeft zijn rentree in de MXGP gevierd door als tweede te eindigen bij de MXGP-race in België. Hij won ondanks een scheurtje in zijn schouderblad op sensationele wijze de eerste manche, nadat hij twee weken geleden betrokken was geweest bij een bizar incident tijdens de MXGP-race in Oss.

Herlings raakte twee weken geleden geblesseerd aan zijn schouder doordat Ivo Monticelli uit Italië met zijn voorwiel vol op Herlings landde tijdens de eerste manche. In de tweede omloop in België finishte Herlings als vijfde na een knappe inhaalrace, waardoor hij als tweede eindigde in de MXGP van België.

Febvre wint in België

Romain Febvre uit Frankrijk schreef de MXGP-race van België op zijn naam dankzij een tweede plaats in de eerste manche en winst in de tweede omloop. Voor Tim Gajser, de Sloveense leider in de WK-stand, was het geen gelukkige dag. Hij kwam in beide manches ten val.

Met nog zeven minuten te racen in de eerste manche profiteerde Herlings van een foutje van Febvre en pakte hij de koppositie over van de Fransman. Die gaf de 26-jarige motocrosser niet meer af. In de tweede omloop knokte Herlings zich van buiten de top-dertig naar de vijfde plek.