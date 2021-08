Visser met snelle race naar olympische finale 100 meter horden

Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico was de snelste in de halve finale met 12,26, net boven het wereldrecord van 12,20. Dat record is van de Amerikaanse Kendra Harrison, die in Tokio ook de eindstrijd bereikte in een tijd van 12,51. De Jamaicaanse Britany Anderson was ook razendsnel in de halve finale. Ze versloeg Harrison met een tijd van 12,40 seconden.

Visser was superblij met haar race, waar zeker nog verbetering inzat. Dat besefte ze zelf ook. "Ik dacht even dat ik het na de laatste horde verpestte. Ik verloor van horde negen naar tien veel snelheid. Dat kan dus wel een stuk beter", analyseerde ze snel na haar race.

Indeling

Visser, zesde in de laatste WK-finale in 2019, had een uitstekende start. Het was aan de finish even wachten of ze tweede (directe plaatsing voor finale) of de derde in de race geworden was. Het bleek de derde plaats, maar ze was snel genoeg om met de zesde tijd in totaal naar de eindstrijd door te stromen. "Normaal kijk ik nooit naar de indeling, maar nu wel. Daar stonden veel meiden die sneller zijn dan ik. Ik wist dat ik een hele goede race moest lopen om door te gaan. Op de streep wist ik dat het voldoende was."

Met 12,63 bleef de voormalige meerkampster maar net boven haar Nederlands record, dat ze liep bij de WK in Doha. Het is haar beste seizoentijd. In Tokio was dus niets meer te merken van haar hamstringblessure, die haar in de aanloop naar de Spelen hinderde. "Ik ben helemaal fit"', zei ze al na de series, waarin ze met 12,72 ook een sterke indruk maakte. In nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) strijdt ze om 04.50 uur om een medaille.