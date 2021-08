Olympische tennistitel voor Zverev na eenzijdige finale tegen Chatsjanov

Alexander Zverev heeft in Tokio het olympische tennistoernooi op zijn naam geschreven. De Duitser won het goud door in een eenzijdige finale af te rekenen met de Rus Karen Chatsjanov: 6-3, 6-1.

De 24-jarige Zverev speelde ijzersterk en kwam in beide sets al vroeg op voorsprong. Het spel van Chatsjanov, de nummer twaalf van de wereld, was niet zo beroerd, maar Zverev was simpelweg een paar klasses beter.

Tweede tennisgoud voor Duitsland

Zverev, de mondiale nummer vier, stond Chatsjanov, die drie jaar geleden zijn laatste toernooizege boekte, slechts één breekkans toe en poetste die weg.

Daarmee is Zverev, die in de halve finales Novak Djokovic uitschakelde, de tweede Duitser met tennisgoud in het enkelspel. In 1988 greep Steffi Graf bij de vrouwen de olympische titel.