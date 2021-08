Bestuurder gestolen auto rijdt man (50) dood

Bij een aanrijding in Den Bosch is vanochtend een 50-jarige automobilist om het leven gekomen. De auto waarmee het slachtoffer was aangereden was eerder op de dag gestolen in Erp. De bestuurder van die auto ging ervandoor, maar is later aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 08.30 uur op de kruising op de Hervensebaan. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumateam opgeroepen maar het slachtoffer, een man uit Den Bosch, was niet meer te redden, meldt Omroep Brabant.

Volgens de politie is de arrestant, een 43-jarige man uit Geldrop, voor controle overgebracht naar het ziekenhuis maar zal hij later worden vastgezet op het politiebureau.

De politie heeft een gedeelte van de kruising in Den Bosch afgezet voor verder onderzoek.