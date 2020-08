Day en Todd leiden in eerste major van 2020, Luiten in middenmoot

Todd ging vorige week na de derde dag in Memphis aan kop, maar een belabberde ronde (vijf bogeys) wierp hem terug naar de vijftiende plaats.

Joost Luiten staat in San Francisco in de middenmoot. De 34-jarige golfer doet voor de negentiende keer mee aan een major en staat momenteel op plaats 68. Zijn beste prestatie op een major was in 2012 op het PGA Championship toen hij 21ste werd.