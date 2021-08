Andere Tijden Sport: Royston Drenthe was even god in Madrid

Na een seizoen in het eerste elftal van Feyenoord groeide Drenthe in de zomer van 2007 uit tot de man van het toernooi voor Jong Oranje op het EK in eigen land. De Nederlandse talenten werden met bondscoach Foppe de Haan voor het tweede jaar op rij Europees kampioen.

In Andere Tijden Sport blikt Drenthe vanuit Murcia, een stad in het zuidoosten van Spanje, terug op de meest hectische fase van zijn loopbaan.

Nog maar 34 jaar is hij en nog steeds profvoetballer. Niet meer op het niveau van ooit. Sinds januari van dit jaar is Drenthe actief voor Racing Murcia in de Tercera División, de derde divisie van Spanje, nu het vijfde Spaanse niveau. Daar is hij gelukkig.

"Spijt van wat?", zegt Royston Drenthe. "Voor mezelf heb ik een fantastische carrière gehad. Ik ben superblij hoe het is gegaan. Het had ook anders kunnen lopen, maar alles gebeurt met een reden. Dit is mijn lot."

Opeens had de jonge Rotterdammer zes nullen op zijn bankrekening staan, opeens had hij een huis met een binnen- en buitenzwembad in Madrid, opeens had hij meerdere exemplaren van zijn favoriete auto, de Audi Q7, op zijn parkeerplaats staan. En reed hij in een Porsche, in een Ferrari. Het ging hard, zo hard. "Living in the fast lane."

Spaanse politie

Twee weken na zijn presentatie kwam Drenthe al in aanraking met de Spaanse politie. Hij botste diep in de nacht bij het keren van zijn auto op een andere wagen. Dat bleek een politieauto te zijn. Het voorval haalde alle kranten.

"We waren twee dagen vrij en Robinho nodigde ons uit om bij hem gezellig wat te eten en te drinken", vertelt Drenthe. "Daarna hadden we met het team, een mannetje of dertien, bij Kapital afgesproken, een discotheek."

Drenthe stapte in zijn Q7 en zag opeens een brandweerwagen met zwaailichten aankomen. "Ik moest terug en zonder te kijken draai ik naar links. Knal ik vol op een politieauto."