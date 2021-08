Oud-bondscoach Lammers kritisch: 'Gaat structureel iets mis in het mannenhockey'

De Nederlandse hockeymannen stelden flink teleur op de Olympische Spelen in Tokio. Voor het eerst sinds 1984 waren de kwartfinales het eindstation. Voormalig bondscoach Marc Lammers neemt geen blad voor de mond bij zijn analyse over het team: "Er gaat structureel iets mis in het mannenhockey."

Lammers vindt het vreemd dat Nederland in het hockey ver achterloopt op andere landen. "Elke keer verbloemen we het weer met een derde plaats of een EK dat we winnen, maar het niveau ligt gewoon veel lager dan in andere landen. En dat is natuurlijk raar."

Verschil met België

"Als je kijkt naar België, daar ben ik zelf bondscoach geweest, die hebben maar 40.000 hockeyers en wij hebben in Nederland 260.000 hockeyers. Hoe kan het dan dat België al jaren nummer één is op de wereldranglijst?"

Lammers was acht jaar bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam. En met succes. In 2004 won hij in Athene met de hockeysters zilver en vier jaar later in Peking goud.

Bekijk hieronder de samenvatting van de kwartfinale tussen Australië en Nederland.