Kantoorpand van advocaat Jan-Hein Kuijpers in Amsterdam beschoten

In Amsterdam is het kantoorpand van advocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten. Het gebouw in de Falckstraat werd vannacht onder vuur genomen. Er is in elk geval door een ruit geschoten. De recherche onderzoekt het pand en de omgeving is afgesloten.

Kuijpers doet als advocaat grote strafzaken. Hij werkte voor onder anderen Willem Holleeder. De politie kan nog niet zeggen in welke hoek de dader moet worden gezocht en doet een oproep aan getuigen om zich te melden.

De beschieting zou tussen 04.00 en 06.00 uur zijn geweest.