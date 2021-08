Na goud en zilver nu brons voor Bouwmeester: 'Daar mag ik tevreden mee zijn'

En ook door haar start in de afsluitende medalrace had het anders kunnen lopen. "De stroom kwam van onder, dat maakte het moeilijk. En ik raakte die boei, dus dan moet je een rondje draaien."

"Ik had graag een andere kleur gehad, maar ik denk dat ik niet mag klagen na deze race. Het had ook nog wel anders kunnen lopen, met die downwind."

Daardoor begon ze wel met een flinke achterstand aan de wedstrijd. Terwijl ze juist zeven punten (vier plaatsen) goed moest maken op de Deense Anne-Marie Rindom.

"Deze race was eigenlijk zo karakteristiek voor de hele week. Gewoon altijd een uphill battle. Ik heb echt alles gegeven wat ik had. En vandaag werd de wind zo licht, het werd moeilijk. Maar ik ben supertrots dat ik samen met mijn broer een medaille kan winnen. Dat is wel heel gaaf. Normaal gesproken zou ik niet blij zijn met brons, je doet het echt alleen maar voor goud, maar gezien deze hele week is het denk ik brons met een gouden randje."