Kromowidjojo sluit (toch tevreden) af: 'Weet niet of er een nieuw boek komt'

De 30-jarige 'Kromo' bevestigde met die woorden het beeld dat de laatste tijd van haar is ontstaan. Het heilige vuur dat voorheen laaide als een uitslaande brand op het moment dat de vijf olympische ringen in zicht kwamen is verworden tot weinig meer dan een waakvlammetje.

Ze was de eerste om toe te geven dat dergelijke teksten eigenlijk niet bij een zwemster van haar statuur horen. "Het klinkt stom", zei ze dan ook waarschuwend toen ze met de evaluatie van haar race begon. "Maar deze vierde plek is te leuk, te mooi en te vet om boos te zijn of te huilen."

Intens gelukkig zijn met een vierde plaats, het was onbestaanbaar in de jaren dat Ranomi Kromowidjojo heerste in de wereld van de vrije slag. Maar ook een drievoudig olympisch kampioene wordt ouder, milder, bedaagder en verzadigder.

Onwillekeurig gingen de gedachten zondag negen jaar terug in de tijd. Naar de apotheose van het olympisch zwemtoernooi van Londen om precies te zijn, de slotdag waarop ze naast de 100 vrij ook de 50 vrij op haar naam schreef.

Anders dan te jubelen om haar derde medaille in acht dagen tijd, tijdens de eerste dag verzekerde ze zich op de 4 x 100 vrij ook nog eens van zilver, deed ze haar beklag over de winnende tijd van 24,05. "Dit was allesbehalve een perfecte race ", sprak ze zichzelf toen vermanend toe.

Geen ontgoocheling

Vier jaar later, in Rio de Janeiro, was ze opnieuw ontevreden. Met reden, ditmaal. In Brazilië werd ze vierde op de 4 x 100 vrij, vijfde op de 100 vrij en zesde op de 50 vrij. Daar baalde ze er met name van dat ze het op het sprintnummer in de laatste meters had laten liggen.

In Japan ontbrak de vereiste topvorm opnieuw. Ze kwam niet in de buurt van het niveau dat ze in mei tijdens de Europese titelstrijd in Boedapest etaleerde. Aan de boorden van de Donau won ze de 50 vrij in 23,97, de tweede tijd die ze ooit op de klokken zette. Evenaring van die tijd had haar in Tokio zilver opgeleverd.

Nu moest ze toezien hoe de Australische Emma McKeon (23,81, een olympisch record), de van een recente armbreuk herstelde Sarah Sjöström uit Zweden (24,07) en de Deense titelverdediger Pernille Blume (24,21) voor zich dulden. Zelfs het feit dat ze met haar 24,30 slechts 0,09 seconden verwijderd bleef van het brons maakte geen enkele ontgoocheling in haar los. Het feit dat ze in de finale had gestaan was voor Kromowidjojo een overwinning op zich. "Ik sta er gewoon."