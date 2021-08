Derde overwinning op rij voor Nederlandse waterpolosters, ook Canada verslagen

De Nederlandse waterpolosters hebben hun laatste groepswedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. In Tokio werd Canada met 16-12 verslagen. Ervan uitgaande dat Australië van Zuid-Afrika wint, eindigt Oranje als derde in de poulefase.

Het Nederlandse team was al zeker van die kwartfinales na twee zeges (op Spanje en Zuid-Afrika) en een nederlaag tegen Australië. In die kwartfinales is Hongarije of Rusland in de nacht van maandag op dinsdag de volgende tegenstander van Oranje.

Van de Kraats blinkt uit

Tegen Canada ging het de eerste twee kwarten gelijk op, maar in de tweede helft bouwde de ploeg van bondscoach Arno Havenga de score langzaam uit. Nederland, dat in 2008 voor het laatst meedeed aan de Olympische Spelen, liep kort na rust uit naar 10-7.

In het vervolg schoot Canada slordig, maar in het slotkwart was het eerste schot raak (11-10) en werd het weer spannend. Sabrina van der Sloot, uitblinkster Simone van de Kraats (zes doelpunten) en Nomi Stomphorst leidden Nederland naar 14-10 en daarmee was de wedstrijd wel beslist.

Verdediging baart Havenga zorgen

Aanvallend loopt het dus prima bij Oranje, maar de twaalf tegendoelpunten zitten Havenga niet lekker. "Dat is te veel en moet echt naar beneden. Daar gaan we de komende twee dagen weer aan werken."