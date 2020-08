Vliegverkeer Eindhoven Airport plat door zieke bij luchtverkeersleiding

Eindhoven Airport - Foto reiziger

Door een tekort aan luchtverkeersleiders bij de militaire luchtverkeersleiding kan er vanochtend op Eindhoven Airport niet gevlogen worden. Volgens een woordvoerder van Defensie is er iemand ziek. Het vliegveld meldt op Twitter dat rond 12:30 uur het probleem verholpen zal zijn. Iemand die op Eindhoven Airport wacht op zijn vlucht naar Alicante zegt tegen de NOS dat het heel druk is op het vliegveld, vooral binnen. Volgens de reiziger wordt er wel omgeroepen om 1,5 meter afstand te bewaren, maar is dat niet mogelijk omdat het er zo druk is. "We horen niks en er wordt niet gehandhaafd", zegt de reiziger. De luchthaven had de toegang tijdelijk afgesloten voor reizigers. Inmiddels mogen alleen reizigers die snel aan de beurt zijn voor een vlucht naar binnen. Passagiers die nog buiten in de hitte wachten, wordt verzocht de schaduw op te zoeken:

Gestrande passagiers in brandende zon bij Eindhoven Airport - NOS

Het gaat om zeker vijftien vluchten die niet lijken te kunnen vertrekken. Verschillende vluchten zijn vanochtend uitgeweken naar alternatieve luchthavens, zoals Maastricht en het Duitse Weeze. Een vlucht van Transavia naar Valencia is geannuleerd. Ziekmelding Volgens een woordvoerder van de Luchtmacht kwam de ziekmelding van de luchtverkeersleider vanochtend vroeg binnen. Omdat er meer zieken zijn binnen de militaire luchtverkeersleiding is de bezetting niet toereikend om vervanging in te zetten. "Er speelt al langer een capaciteitsprobleem. De bezetting van de verkeersleiding is lager dan het zou moeten zijn."