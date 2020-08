Vliegverkeer Eindhoven Airport plat door probleem bij luchtverkeersleiding

Door een tekort aan luchtverkeersleiders bij de militaire luchtverkeersleiding kan er vanochtend op Eindhoven Airport niet gevlogen worden. Volgens een woordvoerder van Defensie is er iemand ziek. Het vliegveld meldt op Twitter dat rond 12:30 uur het probleem verholpen zal zijn.

Problemen militaire luchtverkeersleiding

Het is niet de eerste keer dat het vliegverkeer op Eindhoven Airport tijdelijk gestopt wordt vanwege personeelstekorten bij de militaire luchtverkeersleiding. Afgelopen december lag in een weekend het vliegverkeer vier keer kort stil. De onderbrekingen gebeuren volgens defensie in overleg met Eindhoven Airport en luchtvaartmaatschappijen die mogelijk vertraging oplopen.

Een belangrijke oorzaak voor de problemen zijn ziekteverzuim en een gebrek aan luchtverkeersleiders, waardoor de zieken moeilijk vervangen kunnen worden. De militaire luchtverkeersleiding is niet onbemand op deze momenten momenten, de stilleggingen zijn bedoeld om medewerkers pauze te laten houden.