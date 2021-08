Jansen vijfde in olympische finale op 3-meterplank: 'Was superstabiel'

Inge Jansen heeft een ijzersterke olympische finale gesprongen op de 3-meterplank. Na vijf fraaie sprongen eindigde de Europees kampioene van 2019 als vijfde met 311,05 punten.

Daarmee zette ze een stijgende lijn voort na de zestiende plaats in de voorronde en de negende plaats in de halve finale. "Dit had ik in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken", zei de Limburgse, die haar geluk niet op kon.

Jansen bewaarde haar beste sprongen voor de finale, maar had het gevoel nog beter te kunnen. "Ik heb nog wel dingetjes laten liggen, maar ik was gewoon superstabiel. Ik weet zeker dat er nog meer in de tank zit."

Tijdens de wedstrijd had Jansen niet gekeken naar de ranglijst. Pas na haar laatste sprong kreeg ze van bondscoach Edwin Jongejans te horen dat ze vijfde stond en kwamen de emoties los. "We hebben samen een traantje weggepinkt."