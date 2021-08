Zeilster Bouwmeester grijpt naast olympische titel en pakt brons

Marit Bouwmeester is er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd goud te veroveren in de klasse Laser Radial. De 33-jarige Nederlandse, die in Rio vijf jaar geleden nog goud won, kwam niet verder dan de derde plaats.

Na het zilver in 2012 en het goud in 2016, is er nu dus brons voor Bouwmeester.

In de medalrace moest Bouwmeester zeven punten goedmaken op de Deense Anne-Marie Rindom. Ze moest, met andere woorden, Rindom vier plaatsen achter zich laten in het veld van tien boten.