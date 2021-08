Slechtste prestatie hockeyers in 37 jaar: 'Schaam me er zelfs een beetje voor'

Caldas: 'Wat we vandaag hebben laten zien, is ons ware gezicht' - NOS

Bondscoach Max Caldas zag tegen Australië eindelijk zijn ploeg zoals hij die wilde zien. Desondanks werden de hockeyers uitgeschakeld. De eerste keer sinds 37 jaar dat Nederland de halve finales op de Olympische Spelen niet haalde. Voor Jeroen Hertzberger was het al de derde olympische deelname met Oranje waarbij hij de medailles misliep. Harde conclusie is dat de kampioen van 1996 en 2000 de aansluiting met de wereldtop verliest. "Het is zoals het is."

Quote We zijn gewoon ontzettende ezels dat we pas in de kwartfinales wakker zijn geworden. International Seve van Ass

Nederland won dan wel het EK, de focus lag bij de meeste deelnemers vooral op de Spelen. "We zijn gewoon ontzettende ezels dat we pas in de kwartfinales wakker zijn geworden", aldus Seve van Ass. "Na de laatste groepswedstrijd hebben we tot diep in de nacht de koppen bij elkaar gestoken en echt de boel op scherp gezet", gaat Van Ass verder. "Als we dit vanaf de eerste pot hadden gedaan, dan hadden we het verder geschopt in het toernooi." De harde waarheid En daardoor verdiende Oranje die halve finale volgens Hertzberger ook niet. "In zes wedstrijden hebben we twee keer gewonnen. Op alle facetten, statistieken en ook simpelweg qua punten hebben we gewoon niet goed genoeg gespeeld. Dat is helaas de harde waarheid." Bekijk hieronder de reacties van Jeroen Hertzberger en Pirmin Blaak: