Trans-sporter Hubbard op Spelen: 'grote grap', groots gebaar of competitievervalsing?

Een groots gebaar naar de wereldwijde transgendergemeenschap of de ultieme vorm van competitievervalsing? Het is de vraag die maandag centraal staat wanneer de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard zich in de categorie boven 87 kilogram schrap zet achter de halter.

Op 9 februari 1978 ziet Gavin Hubbard als zoon van een vooraanstaand zakenman die het schopt tot burgemeester van Auckland het levenslicht. Hij groeit uit tot een stevige tiener die zich toelegt op gewichtheffen. De junior heeft op enig moment zelfs het Nieuw-Zeelands juniorenrecord in handen in de klasse boven 105 kilo. Hij is pas 20 jaar oud wanneer hij als zwaargewicht een totaal van 300 kilogram trekt en stoot.

Innerlijk gevecht

Buiten het plankier voert hij evenwel een geheel andere strijd dan die met ijzer en zwaartekracht. Hubbard ontdekt dat hij zich gaandeweg meer vrouw voelt dan man. Dat innerlijke gevecht kost hem zoveel energie, dat hij op 23-jarige leeftijd de sport vaarwel zegt. Hubbard duikt onder in de anonimiteit om pas in 2013 later weer naar buiten te treden. Ze heet sindsdien Laurel Hubbard.

Ze vindt een baan in het toerisme en is atleet-af. In november 2015 wordt haar aandacht getrokken door een mededeling van het IOC, dat bekendmaakt de deur naar de Olympische Spelen open te zetten voor transgender sporters. Het is twee jaar na haar 'coming out'.

Tot dat moment eisen de beleidsmakers op het hoofdkantoor van het IOC in Lausanne dat mannen die willen deelnemen aan vrouwencompetities chirurgische ingrepen aan de genitaliën moeten hebben ondergaan om zo hun vrouwelijkheid te bewijzen.

Testosterongehalte

Vanaf 2015 moeten transgender sporters twaalf maanden voor deelname aan een internationale competitie een testosterongehalte van minder dan 10 nanomol per liter hebben. Ter vergelijking: bij vrouwen in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar schommelt die waarde tussen 0.3 en 2.1 nanomol.

Twee jaar later maakt Hubbard tijdens de WK van 2017 in het Amerikaanse Anaheim haar rentree in de wereld van het gewichtheffen. In de klasse vrouwen boven de 90 kilogram verzekert ze zich meteen van het zilver.

De Nieuw-Zeelandse blijkt vele malen sterker dan haar opponenten. Ze is tussen 2017 en 2019 onverslaanbaar tijdens de Gemenebest Kampioenschappen, kroont zich in die periode tot sterkste vrouw van Oceanië en neemt in 2018 zelfs deel aan de Gemenebestspelen.