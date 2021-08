Wekdienst Tokio: hockeyers uitgeschakeld en deze Nederlanders komen nog in actie

Dit gebeurde er in de olympische nacht: hockeyers uitgeschakeld, geen zwemsucces - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

Teleurstelling op het hockeyveld. De Nederlandse mannen zijn in de kwartfinales uitgeschakeld. Australië was in de shoot-outs te sterk. Voor Max Caldas zit zijn dienstverband als bondscoach er na deze nederlaag meteen op. De Argentijn gaat bij Spanje aan de slag en wordt opgevolgd door Jeroen Delmee.

De laatste dag van het olympisch zwemtoernooi heeft geen Nederlandse medailles opgeleverd. Ranomi Kromowidjojo werd vierde op de 50 meter vrije slag, Thom de Boer werd achtste. Je zou verwachten dat dus ook in het zwembad de teleurstelling groot was, maar Kromowidjojo was juist erg blij na afloop van haar race.