Miljoen Afrikanen hebben corona, maar waarschijnlijk veel meer besmettingen

Op het Afrikaanse continent zijn officieel meer dan een miljoen coronabesmettingen gemeld. Vooral Zuid-Afrika is met meer dan een half miljoen besmettingen zwaar getroffen. Deskundigen zeggen dat het werkelijke aantal coronapatiënten nog veel hoger is, maar er wordt niet genoeg getest.

Er wordt rekening gehouden met zeker vijf miljoen besmettingen op het continent. Een Zuid-Afrikaanse onderzoeker zegt dat in zijn land waarschijnlijk drie miljoen mensen besmet zijn.

In Zuid-Afrika wordt veel meer getest dan in andere Afrikaanse landen. "Dat kan het hoge aantal besmettingen verklaren", zegt correspondent Elles van Gelder. "En in tegenstelling tot veel andere landen zijn hier betere data beschikbaar. Maar in Zuid-Afrika zijn ook de restaurants nog gewoon open en de meeste mensen werken niet thuis."

WHO: dit is kantelpunt

Om het aantal besmettingen terug te dringen, geldt in Zuid-Afrika en Botswana een alcoholverbod. Dat moet het aantal ziekenhuisopnamen verminderen, waardoor bedden beschikbaar blijven voor coronapatiënten. In Kenia wordt het hele schooljaar geschrapt.

Afrika heeft 1,3 miljard inwoners. Toch maakt de Wereldgezondheidsorganisatie zich zorgen over het aantal van een miljoen besmettingen. De organisatie spreekt van een "kantelpunt". Het virus verspreidt zich nu buiten de steden naar het achterland, waar weinig mogelijkheden voor gezondheidszorg zijn.

In sommige landen is slechts één testapparaat beschikbaar en mensen moeten vaak meer dan een week wachten op de uitslag.