Biles doet ook niet mee aan vloerfinale, beslissing over balk volgt later

De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft zich afgemeld voor de eindstrijd op het onderdeel vloer. De individuele meerkamp, sprong en brug had ze al laten schieten, nadat ze ook uit de teamfinale was gestapt. Ze neemt later deze week een beslissing over de finale op balk.

De grootste ster van het internationale turnen kampt met mentale problemen. "We zijn uiteindelijk allemaal mensen", zei de 24-jarige Biles nadat ze na een half mislukte sprong uit de landenwedstrijd was gestapt.

"We moeten ons lichaam en onze geest beschermen en niet roekeloos de arena instappen omdat de buitenwereld dat van ons verlangt."