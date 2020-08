Corona-testsite al online te vinden: digitale triage en inloggen via DigiD

Voordat mensen een test kunnen aanvragen, moeten ze eerst een digitaal formulier invullen waarin ze onder meer moeten aangeven of ze klachten hebben. Wie geen klachten heeft, mag geen test aanvragen.

De portal blijkt de naam coronatest.nl te dragen en laat gebruikers een test aanvragen via DigiD. Ook het opvragen van de testresultaten gebeurt via DigiD, is te zien op de testsite.

Een testversie van de speciale 'corona-portal' die de overheid volgende week lanceert, is al online te vinden. Vanaf volgende week woensdag kan iedere Nederlander via die website een corona-testafspraak maken en zijn testuitslagen ophalen.

Inloggen via DigiD om een testafspraak te maken werkt op dit moment nog niet. Wel kan het formulier worden ingevuld dat voor elke test moet worden afgerond. De bedoeling is dat wie een testafspraak wil maken, zijn postcode invult, waarna hij drie suggesties krijgt voor een locatie en tijdstip.

De NOS linkt niet naar de testversie, omdat de versie nog niet lijkt te zijn bedoeld voor het grote publiek. Dat kan beveiligingsproblemen opleveren. De GGD was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De site is officieel nog niet beschikbaar, maar de NOS vond de testversie in samenwerking met onderzoekers Benjamin Broersma en Tom Wolters. Het kan zijn dat de site nog wordt aangepast voordat hij woensdag online gaat.

Het telefoonnummer voor testen blijft ook in de lucht. Wie bijvoorbeeld niet op eigen gelegenheid naar een corona-teststraat kan komen, met de fiets of met de auto, moet het landelijke testnummer bellen. Ook voor buitenlandse toeristen en kinderen van zes jaar of jonger kan geen digitale afspraak worden gemaakt.

Minder testen

Premier Rutte sprak tijdens een persconferentie gisteravond zijn zorgen uit over het aantal tests dat werd uitgevoerd. Dat aantal nam afgelopen week af, terwijl intussen het aantal besmettingen juist toenam. Volgens de overheid is het belangrijk dat mensen met klachten zich laten testen.

De corona-testsite is niet het enige digitale hulpmiddel dat het kabinet wil inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Op 1 september wil de overheid een corona-app uitbrengen die op de achtergrond ontmoetingen tussen mensen in kaart brengt. Zo kunnen mensen achteraf een seintje krijgen als een van hun contacten het virus blijkt te dragen. Ze kunnen zichzelf dan laten testen.