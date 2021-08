Slechte eventing voor amazones Blom en Boonzaaijer; beiden gediskwalificeerd

Eventing bestaat uit drie onderdelen: dressuur, crosscountry en springen. In totaal doen er 65 ruiters mee aan het hippische allround-onderdeel. Naast de individuele ranglijst is er ook een landenklassement, waarin Groot-Brittannië bovenaan staat. Nederland heeft zich daar niet voor gekwalificeerd.

Debutante Boonzaaijer reed met haard paard Champ de Tailleur de cross uit met 42.60 strafpunten, maar werd achteraf alsnog gediskwalificeerd om dezelfde reden als haar landgenoot. De Brit Oliver Townsend gaat aan de leiding in het algemeen klassement, met 23.60 strafpunten.

Bij de cross moeten de deelnemers onder andere door water rijden en over hindernissen springen. Blom en haar paard The Quizmaster hadden moeite met de achtste hindernis, waarna de amazone besloot het alternatief te nemen. Ze vergat daarbij echter een element te springen, waarna ze uit de race werd gehaald.

Merel Blom en Janneke Boonzaaijer zijn beiden gediskwalificeerd tijdens het olympisch eventingtoernooi. De amazones gingen op het onderdeel crosscountry allebei de fout in en mogen niet meer in actie komen op de laatste dag van het allround-onderdeel.

Het onderdeel eventing ging vrijdag van start met het onderdeel dressuur, dat over twee dagen wordt verspreid. Na dat onderdeel stonden Blom en Boonzaaijer beiden in de middenmoot, op de 21ste en 30ste plek. Zondag was de eerste dag van de crosscountry.

Het parcours in Tokio zou in eerste instantie zo'n 6.000 meter lang zijn, maar vanwege de omstandigheden werd dat ingekort naar 4.500 meter. Een race duurt ongeveer acht minuten.

Maandag worden de medailles verdeeld in het hippische onderdeel, als het springen is afgerond.