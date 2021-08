Bonevacia en Dobber naar halve finales 400 meter, Van der Reijken mist eindstrijd

Bonevacia behaalt overtuigend halve finales 400 meter - NOS

Atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich op de olympische 400 meter geplaatst voor de halve finales. Bonevacia won overtuigend zijn heat en kon zelfs rustig uitlopen. Dobber kwam in zijn heat als derde over de meet. De 24-jarige Dobber was als eerste aan de beurt en wist dat een derde plaats sowieso voldoende zou zijn. Met een tijd van 45.54 bleef hij de rest ruim voor. "Ik had iets sneller gewild, maar dat was niet nodig. Dus het is goed zo." Bonevacia haalde in 44,95 voor de derde Spelen op rij de halve finales. "Ik was supernerveus. Mijn lichaam was moe van de 4 x 400. Ik had veel spierpijn, maar de lastigste taak zit erop. Nu rusten." Bekijk hieronder de reacties van Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber:

Atlete Irene van der Reijken is er in Tokio niet in geslaagd de eindstrijd te bereiken van de steeplechase.

Hassan ook op 1500 meter Atlete Sifan Hassan neemt maandag op de Olympische Spelen deel aan de 1.500 meter. De wereldkampioen op deze afstand liet eerder al weten dat het mogelijk was dat ze dit onderdeel zou toevoegen aan haar programma, waar ook de 5.000 en 10.000 meter op staan. Hassan is de eerste atlete die de drie afstanden combineert op de Spelen. "Ik volg mijn hart. Dat is belangrijker dan gouden medailles."

Irene van der Reijken tijdens haar race - Reuters

Van der Reijken is de eerste Nederlandse vrouw ooit op dit onderdeel op de Olympische Spelen. Ze legde de 3.000 meter af in 9.42,98 en werd negende in haar heat. Van der Reijken bleef ruim boven haar nationaal record van 9.27,38. Dat was in de Japanse hitte niet meer dan logisch. "Het was hartstikke zwaar, door de combinatie van hitte en sterke tegenstanders", vertelde de 27-jarige atlete, die alleen over haar eerste kilometer echt tevreden was. "De klok was vandaag minder belangrijk. Ik wilde zo goed mogelijk lopen en zo hard mogelijk. Ik denk dat ik goed heb gelopen, maar niet zo heel hard", aldus Van der Reijken. "Mijn veter ging los. Echt hoor, wat een stommiteit." Bekijk hieronder de race en de reactie van Ireen van der Reijken: