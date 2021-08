Onrustige nacht in Rotterdam: huis en auto beschoten en waarschuwingsschoten gelost

In Rotterdam is vannacht in meerdere straten geschoten. Op de Rose-Spoorstraat bij station Rotterdam Zuid werd rond 01.50 uur een auto beschoten. Daarbij bleef de inzittende ongedeerd. De politie hield twee verdachten aan. Het is niet duidelijk waarom de auto onder vuur werd genomen.

Een half uurtje later werd in de buurt, op de Vuurplaat op een woning geschoten. Volgens getuigen gaat het om een huis van een ouder echtpaar en gingen er drie kogels door een ruit. Ook lagen er meerdere kogelhulzen op straat. Over het motief van dat incident is nog niets duidelijk.

Verdacht groepje mensen

Aan de andere kant van Rotterdam, in het Roel Langerakpark, werden door de politie waarschuwingsschoten gelost vanwege een "verdacht groepje mensen". Daarbij raakte niemand gewond en is ook niemand opgepakt.

De politie kwam af op een melding dat er in het park was geschoten. Daar bleek geen sprake van te zijn. Volgens de politie was in het park wel druk en zijn mensen gecontroleerd en weggestuurd.

Een groepje mensen wilde volgens de politie niet weg en gedroeg zich dusdanig verdacht, dat agenten zich volgens de politie genoodzaakt voelden de waarschuwingsschoten te lossen. Het is niet duidelijk om wat voor verdacht gedrag het ging.