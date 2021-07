Kromowidjojo blijft met lege handen achter, De Boer achtste

Ranomi Kromowidjojo keert voor de tweede maal op rij met lege handen terug van de Olympische Spelen. De 30-jarige zwemster kwam er in de finale op de 50 meter vrije slag net niet aan te pas. De regerend Europees kampioene op het sprintnummer eindigde in een tijd van 24,30 als vierde. Het goud ging naar Emma McKeon uit Australië in 23,81.

Vijf jaar geleden, in Rio de Janeiro, slaagde ze er eveneens niet in tot het podium te reiken. In 2008 won ze in Peking, tijdens haar olympische debuut, goud op de 4 x 100 vrij. Vier jaar later kende ze in Londen haar meest succesvolle Spelen. Op het zilver op de 4 x 100 vrij volgden olympische titels op zowel de 50 als 100 vrij.

Bij de mannen werd Thom de Boer achtste op het kortste crawlnummer nummer. De zwemmer van De Dolfijn kwam tot 21,79. In de finale stond geen maat op de Amerikaan Caeleb Dressel, die aantikte in 21,07. Hij verbeterde daarmee het olympisch record.