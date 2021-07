Ferrari crasht tegen boom in Eemnes

In de Utrechtse plaats Eemnes is een Ferrari met een nieuwwaarde van bijna 250.000 euro gecrasht. Het voertuig kwam door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een boom aan.

De sportwagen van het model California uit 2010, die volgens getuigen in het bezit is van een autoverhuurder, raakte zwaar beschadigd. Op beelden is te zien dat een groot deel van de voorkant beschadigd is.

Ook de boom waartegen de sportwagen terecht kwam raakte zwaar beschadigd. De brandweer moest de boom omzagen. Er raakte niemand gewond.