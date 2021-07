Talibanstrijders winnen terrein rond en in belangrijke Afghaanse steden

De Taliban winnen steeds meer terrein rond cruciale Afghaanse steden. Vandaag zijn er opnieuw hevige gevechten gemeld in Herat, de derde stad van het land, en het cruciaal gelegen Lashkar Gah, hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand. Ook uit Kandahar komen berichten over gevechten.

In reactie op de continue aanvallen op Herat besluiten steeds meer mensen, bedrijven en organisaties de stad te verlaten. Vluchten naar het nabijgelegen Iran en Turkmenistan is voor hen geen mogelijkheid meer, doordat alle grensposten in handen zijn van de Taliban. Gisteren werd een VN-basis in Herat aangevallen.

Het is onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij de gevechten rond de stad zijn gevallen. Het Afghaanse ministerie van Defensie claimt de afgelopen dagen tientallen Talibanstrijders te hebben gedood.

Persbureau AP meldt dat een ziekenhuis in Kabul is gebombardeerd door het Afghaanse leger. Daarbij zijn drie gewonden en één dode gevallen. Tegen AP zegt de directeur dat het ziekenhuis werd bestookt omdat er Talibanleden zouden worden behandeld, wat volgens hem onjuist is.

Opmars sinds terugtrekking

Sinds westerse NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan is de Talibanbeweging bezig met een opmars in het land. De afgelopen weken zijn belangrijke controleposten overgenomen. Het Afghaanse leger lijkt niet bestand tegen de Talibanstrijders. De situatie op de grond is diffuus, maar volgens waarnemers hebben Talibanstrijders inmiddels de helft van het grondgebied in handen.

De Verenigde Staten zeggen bezorgd te zijn over het toenemende geweld in het land, maar zijn terughoudend in de steun aan de Afghaanse regering. De Amerikaanse regering overlegt regelmatig met Centraal-Aziatische landen als Kazachstan en Oezbekistan over het escalerende geweld; mogelijk worden die landen gebruikt als uitvalsbasis voor toekomstige Amerikaanse operaties in Afghanistan.

Vertegenwoordigers van de Talibanbeweging en de Afghaanse regering voeren sinds vorig jaar vredesonderhandelingen in Qatar, maar dat overleg heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd en staat onder druk door het oplaaiende geweld.

Ondertussen zoekt China steeds meer toenadering tot de Taliban: afgelopen week ontving de Chinese minister Wang Yi van Buitenlandse Zaken een Talibandelegatie. Daarbij werd gesproken over betere samenwerking. Volgens Wang Yi zal de Taliban een belangrijke rol spelen bij de toekomst van Afghanistan.