Champions League gaat verder na vijf maanden: hoe zit het ook alweer?

Vijf maanden lang was er geen Champions League-voetbal vanwege de coronapandemie. Maar deze dagen wordt er weer volop gevoetbald. En het contrast is groot. Heel groot.

Terug naar de grote jongens. De Champions League was in februari al gevorderd tot de achtste finales. Atalanta, Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Atlético Madrid kwamen daarin al in actie en bemachtigden een plek in de kwartfinales.

Als Napoli de kwartfinales bereikt, is dat voor het eerst in de clubhistorie. Twee keer eerder reikte de Italiaanse club tot de laatste zestien van de Champions League. In 2012 versperde Chelsea de weg naar de laatste acht en in 2017 was Real Madrid te sterk in de achtste finales.

Bayern München staat al met een been in de kwartfinales na een 3-0 overwinning bij Chelsea. Memphis Depay, die terug is van zijn blessure, kan met Olympique Lyonnais in Turijn tegen Juventus de klus klaren. In de heenwedstrijd werd het 1-0 voor de club uit Frankrijk.