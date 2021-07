Oud-international Wouters versterkt technische staf Fortuna Sittard

Oud-international Jan Wouters is per direct toegevoegd aan de technische staf van Fortuna Sittard.

De 61-jarige Utrechter krijgt een ondersteunende rol bij de Limburgers, waar hij herenigd wordt met hoofdtrainer Sjors Ultee en diens assistent Robby Alflen. Het drietal werkte in 2014 al eens samen bij FC Utrecht.

"Jan zal zowel onze staf als spelers gaan helpen met al zijn voetbalkennis", aldus Ultee in een korte toelichting. "Hij neemt een berg aan ervaring op topniveau met zich mee, als speler en als trainer."

Zeventig interlands

Ultee verwijst naar de ruim ruim 450 wedstrijden die Wouters in het betaalde voetbal afwerkte in dienst van FC Utrecht, Ajax, Bayern München en PSV. De middenvelder heeft daarnaast zeventig interlands op zijn naam staan en werd in 1988 met Oranje Europees kampioen.

Jan Wouters werkte onlangs mee aan een uitzending van Andere Tijden Sport over een map met aantekeningen van assistent-trainer Nol de Ruiter bij het EK 1988.