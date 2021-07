De zomervakantie van Russell begint in de Formule 1-wachtkamer

Wat doe je als Mercedes toch weer voor Bottas kiest? "Met dat scenario moet ik uiteraard rekening houden. Het is ook helemaal niet zeker dat ik afscheid neem van Williams. Het is geen straf om hier te zijn. Dit is een fijne renstal en een warm bad. Het team heeft een zware tijd achter de rug, maar is aan een opmars bezig. Wees niet verbaasd als Williams volgend seizoen een grote sprong maakt."

"Ik weet dat Mercedes deze maand besluit wie de cockpit naast Lewis krijgt, maar dat betekent niet automatisch dat er ook al een officiële aankondiging komt. Ik moet geduldig zijn en focus me op de Hongaarse grand prix. Het doel is om mijn eerste punten voor Williams te scoren. Verder zijn mijn ambities glashelder: ik wil races winnen en aas op een cockpit waarin dat mogelijk is."

Je derde jaar bij Williams is bijna halverwege. Heb je al enige indicatie met het oog op 2022? "Nee. Ik krijg al maandenlang diezelfde vraag van journalisten. Logisch, maar ook vermoeiend. Formule 1-transfers zijn ingewikkelde processen. Een schaakspel dat veel tijd vergt. Het gaat immers niet om één, maar om twee coureurs en twee renstallen. Mercedes managet mij, maar levert ook motoren aan Williams. Ik moet vooral zorgen dat ik presteer op het circuit. I do my talking on the track."

De 23-jarige Russell is bezig aan zijn derde Formule 1-seizoen. Hij is 'eigen kweek' en maakt al sinds 2017 deel uit van Mercedes' opleidingsprogramma. Russell wordt beschouwd als een toekomstig kampioen, maar zijn geduld wordt op de proef gesteld.

Wie is vanaf volgend seizoen de teamgenoot van wereldkampioen Lewis Hamilton? De komende weken hakt Mercedes de knoop door. Hamiltons Finse teamgenoot Valtteri Bottas hoopt op contractverlenging, maar het Britse talent George Russell is bij achterhoedeteam Williams klaargestoomd en lijkt klaar voor de overstap.

De Grand Prix van Hongarije wordt zondag om 15.00 uur gereden en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook doen we door middel van flitsen op NPO Radio 1 verslag van de race.

Je bijnaam in de Formule 1 is 'Mister Saturday' omdat je vooral in de kwalificatie imponeert. Op zondag lukt het steeds net niet om WK-punten te scoren. Knaagt dat?

"Mentaal is dat zwaar. Zeker omdat het mijn derde seizoen is en ik er klaar voor ben om het team te belonen. Ik heb extreem veel pech gehad en er zijn al zeker vijf keer WK-punten door onze neus geboord. Heel frustrerend, maar dat heb ik geparkeerd. Ik moet gewoon optimaal presteren. Mijn raceweekend is goed als ik alles uit de auto heb gehaald."

"Tegenslagen moet je verwerken en vergeten. Anders gaat het in de weg zitten en heb je er in volgende races last van. Het is zinloos om lang in mineur te blijven. Ik wil wereldkampioen worden en dat lukt me alleen maar als ik van teleurstellingen en fouten leer. Ik word als coureur nog steeds beter en heb een lange adem. Dat is een must in deze sport."

Je ging met grote sprongen richting de Formule 1. In 2017 won je de GP3-titel en in 2018 werd je Formule 2-kampioen. Is de Formule 1 een koude douche?

"Natuurlijk mis ik de champagne. Sinds mijn achtste gaat het in mijn leven maar om een ding: zeges. Poleposition pakken en winnen. Ik heb alles op alles gezet om de Formule 1 te halen en die droom is uitgekomen, maar zeges zijn momenteel onmogelijk."

"Er kunnen in de Formule 1 nu maar vier coureurs op eigen kracht winnen: Hamilton, Verstappen, Bottas en Pérez. Als je niet in een Mercedes of Red Bull zit ben je kansloos, zelfs als je de beste coureur bent. In mijn huidige auto finish ik na een vlekkeloze toprace rond de tiende plek."