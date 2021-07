Vijf arrestaties om diefstal 46 wapens uit huis Desi Bouterse

In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden in verband met de geruchtmakende diefstal van wapens uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse, afgelopen juni. Een van de gearresteerden werkt als politieagent.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een lijst van de gestolen buit prijsgegeven. Het gaat in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers, 25 kalasjnikovs en een mitrailleur. Daarnaast is er een lading munitie ontvreemd.

Het is onduidelijk waarom Bouterse zoveel wapens in zijn huis had liggen. Overigens bleken de dieven niet alles te hebben meegenomen. De militaire politie heeft later de wapens ingenomen die waren achtergebleven in het huis van Bouterse. Ook heeft de minister van Defensie de regels aangescherpt voor het verstrekken van wapens aan "derden en onbevoegden".

"Het Openbaar Ministerie laat weinig los, maar er wordt veel gespeculeerd over de zaak", zegt NOS-correspondent Nina Jurna. Zo schreef een columnist van StarNieuws donderdag dat het een "publiek geheim" is dat de zelfmoord van kleinzoon Walter Bouterse, één dag voor de aangifte van de diefstal, te maken zou hebben met de wapenroof.

Bouterse verhoord

Direct na de diefstal op 23 juni deed Bouterse aangifte; afgelopen week is hij voor het eerst verhoord. Maandag zal hij opnieuw worden ondervraagd.

Het onderzoek naar de wapendiefstal wordt geleid door een speciaal team, bestaande uit leden van het OM, de politie en de militaire politie. Ook Interpol is betrokken bij het onderzoek. Naast mogelijke getuigen worden ook medewerkers van het wapendepot van het Surinaamse leger verhoord, melden Surinaamse media.

Bouterse was tot vorig jaar president van Suriname. Op dit moment wordt hij vervolgd voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982, toen hij bevelhebber van het Surinaamse leger was. Er is 20 jaar geëist; op 30 augustus doet de krijgsraad uitspraak.