Stengs weg en meer transfers dreigen, maar 'AZ zal nooit praten over tussenjaar'

Calvin Stengs is al vertrokken, Myron Boadu bijna, terwijl het ook nog maar de vraag is waar de toekomst van Owen Wijndal, Teun Koopmeiners, Marco Bizot en Fredrik Midtsjø ligt. Dragende spelers, maar de verwachtingen bij AZ blijven hoog.

Boadu leek eerst hard op weg naar AS Monaco, werd woensdag plotseling gespot op het trainingscomplex van OGC Nice, maar schijnt nu weer rond te zijn met Monaco. "We weten dat er interesse voor hem is, we gaan zien of dat concreet genoeg wordt, dat hij die stap gaat maken", aldus Huiberts.

"Maar we hebben erop geanticipeerd met het aantrekken van Vangelis Pavlidis, die laat zien dat hij eventueel een waardige vervanger zal zijn. En als Myron er nog bij is, hebben we twee hele goede spitsen."

Hoge verwachtingen

Kom bij Huiberts dus niet aan met excuses, AZ wil gewoon bovenin meedraaien. Zoals ieder jaar. "Bij AZ zijn de verwachtingen altijd hoog. We weten dat we ieder jaar spelers kwijtraken en zorgen dat daar goede spelers voor terug komen."