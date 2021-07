Zanger en componist Jan Rot: ik word niet meer beter

Zanger, vertaler en componist Jan Rot is ongeneeslijk ziek. Dat schrijft hij op sociale media. In mei werd bij een operatie een tumor uit zijn maag en darmen gehaald. Uit een nieuwe scan is gebleken dat volledig herstel niet mogelijk is, schrijft de 63-jarige Rot. "Ik word niet meer beter. Uitzaaiingen alom."

De muzikant schrijft dat hij zal blijven optreden tot hij "erbij neervalt". In september hoopt hij met de voorstelling OK.Boomer in het theater te staan. "En intussen met veel liefde, rust en een beetje galgenhumor de mokerslag voor mijn prachtgezin te leren aanvaarden. Net als de klap voor vrienden, familie, fans en volgers."

Uit de vele reacties op zijn bericht blijkt de waardering voor Rot. Mensen wensen de zanger sterkte en danken hem voor zijn teksten en de vele vertalingen.

Jan Rot schreef muziek voor onder meer Rob de Nijs, Boudewijn de Groot en Henny Vrienten. In totaal heeft hij meer dan 800 nummers op zijn naam staan. Ook vertaalde hij talloze musicals, waar onder Hair en Hello, Dolly! Rot won in 2016 de Annie M.G. Schmidt-prijs voor zijn nummer Stel dat het zou kunnen.