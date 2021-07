De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Om 5.00 uur gaan de hockeymannen proberen een stunt te bewerkstelligen in de kwartfinales van het olympisch toernooi. Australië is de tegenstander, de grootste kanshebber voor een gouden medaille. En Oranje draait nog niet echt zoals het zou moeten.

Ook Thom de Boer zwemt de finale van de 50 meter vrij. Hij komt zeven minuten eerder dan Kromowidjojo in actie, om 3.30 uur dus.

De waterpolovrouwen duiken om 8.30 uur het bad in voor hun laatste olympische groepswedstrijd, waarin Canada de tegenstander is. Vrijdag vermorzelde Nederland Zuid-Afrika nog met 33-1, maar Canada is van een hoger niveau.

Iets later, om 8.33 uur, klinkt het startschot voor de medalrace bij de Laser Radial. Marit Bouwmeester staat momenteel tweede in het klassement. Als zij de Deense klassementsleidster Anne-Marie Rindom minstens vier plaatsen voorblijft, pakt Bouwmeester zelfs goud. Net als vijf jaar geleden in Rio.

Om 12.45 uur loopt Nadine Visser haar halve finale op de 100 meter horden en de Nederlandse olympische dag wordt afgesloten door het beachvolleybalduo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, die om 15.00 uur in actie komen in de achtste finales.