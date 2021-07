Chadwick als leidster W Series de zomerstop in na afgetekende zege

Jamie Chadwick gaat in de Formule W Series als leidster van het klassement de zomerstop in. De Britse coureur van het team van Veloce Racing won in Hongarije afgetekend de vierde race van het seizoen.

Chadwick heeft nu in het klassement na vier van de acht races één punt voorsprong op haar landgenote Alice Powell, die als tweede finishte. De Spaanse Nerea Martí is de nummer drie met 37.

Vijfde plaats voor Visser

De Nederlandse Beitske Visser finishte in de race als vijfde en dat is meteen haar beste resultaat van het seizoen. De coureur van de Forbes Motorsport-renstal is momenteel de nummer negen in de tussenstand van het kampioenschap.

De volgende race in de W Series wordt op 28 augustus verreden in Spa-Francorchamps. Een week later staat de race op Circuit Zandvoort op het programma.